Латераль "вершкових" після тривалої відсутності провів лише 27 хвилин у матчі з Валенсією (2:0) і знову травмувався. Реал повідомив про пошкодження сухожилля, але приблизні терміни відновлення не розкрив.

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Детальне обстеження відбудеться пізніше, проте Marca вже лякає невтішними прогнозами – Карвахаль ризикує пропустити до двох місяців. Кількість травмованих гравців Реала відверто шокує. У лазареті також перебувають Рамос, Азар, Вальверде, Родріго, Мілітао, Одріосола та Марсело.

Додамо, що вже 24 лютого команда Зідана зустрінеться з Аталантою в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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