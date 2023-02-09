Трофей розіграють Хосеп Гвардола, Карло Ачнелотті та Ліонель Скалоні, інформує прес-служба федерації.

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Перед остаточним вибором відсіяли Дідьє Дешама (Франція) і Валіда Реграгі (Марокко), які приводили своїзбірні до вирішальних стадій чемпіонату світу. Втім, фіналістам також є, чим похизуватися. Анчелотті тріумфував з Реалом у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, а Гвардіола з Манчестер Сіті – в АПЛ. Скалоні привів Аргентину до третього титулу чемпіона світу, здолавши у фіналі якраз французів Дешама.

ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери та фанати. Церемонія The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого, на ній і вручать премію. Нагадаємо, торік нагороду найкращого тренера чоловічих команд здобув Томас Тухель, який обійшов Хосепа Гвардіолу й Роберто Манчіні.

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