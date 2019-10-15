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Реал встановив технологію захисту від дронів на тренувальній базі

18:44 334 Читать на русском
Реал встановив технологію захисту від дронів на тренувальній базі
База Реала у Вальдебебас / Marca

Керівництво мадридського Реала посилило заходи безпеки після серії злочинів проти гравців "вершкової" команди.

Мадридці встановили захист від дронів на базі у Вальдебебас, повідомляє Marca.

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Реал боїться появи безпілотників на своїй території, тому створив периметр безпеки навколо неї. У клубі вирішили захистити персонал, тренерський штаб і гравців від небажаних гостей. Технологія, на думку сек'юриті Реала, підвищить безпеку мадридців після серії пограбувань в оселях зірок команди – Бензема, Каземіро, Іско та головного тренера Зінедіна Зідана.

Окрім того, антидронова технологія убезпечить мадридський Реал від можливого шпигунства суперників.

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