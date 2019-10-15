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Лунін: Мені слід було залишитися в Реалі

17:10 820 Читать на русском
Лунін: Мені слід було залишитися в Реалі
Андрій Лунін / Фото УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прокоментував свій літній перехід з Реала у Вальядолід на правах оренди.

"Тоді ніхто ще не знав, що Навас покине Реал. Мені слід було скористатися цією можливістю і залишитися, якби я це знав.

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Ставлення Кейлора допомогло мені почуватися комфортно в клубі. Ми часто обідали разом, постійно спілкувалися, що мені дуже допомогло. Він завжди запитував про мою ситуацію, і я вдячний йому за допомогу.

У Вальядоліді є кілька висококласних гравців, тренування дуже складні і дуже швидкі, але це корисно для мого розвитку", – сказав Лунін у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, у поточному сезоні український голкіпер ще не зіграв за Вальядолід жодної хвилини.

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Теги
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