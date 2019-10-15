Реал установил технологию защиты от дронов на тренировочной базе

Руководство мадридского Реала усилило меры безопасности после серии преступлений против игроков "сливочной" команды.

Мадридцы установили защиту от беспилотников на базе в Вальдебебас, сообщает Marca.

Лунин: Мне следовало остаться в Реале

Реал боится появления беспилотников на своей территории, поэтому создал периметр безопасности вокруг нее. В клубе решили защитить персонал, тренерский штаб и игроков от нежелательных гостей. Технология, по мнению секьюрити Реала, повысит безопасность мадридцев после серии ограблений в домах звезд команды – Бензема, Каземиро, Иско и главного тренера Зинедина Зидана.

Кроме того, анти-дроновая технология обезопасит мадридский Реал от возможного шпионажа соперников.

Лунин "заставил" Роналдо объяснить президенту Реала игнор тренера – украинец снова на первых полосах испанских СМИ