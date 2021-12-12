Мадридське дербі між Реалом і Атлетіком у 17-му турі Ла Ліги мало особливе важливе значення. "Вершкові" підходили до зустрічі в статусі лідера чемпіонату, тримаючи відрив від другої позиції (Севільї) у п'ять очок, від третьої (Бетіс) – у шість, а від четвертої-п'ятої (Атлетіко та Сосьєдад) – аж на десять. Відповідно, перемога над "матрацниками" на Сантьяго Бернабеу остаточно зробила б підопічних Карло Анчелотті фаворитом на золото іспанської першості. "Кольчонерос" же, вірогідно, надовго випали б із боротьби.

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Команда Дієго Сімеоне активніше розпочала зустріч, організувавши кілька небезпечних флангових проривів з перспективними передачами у штрафний, але лишень раз її вдалося завершити ударом – це Кунья пробивав з правого краю карного майданчика на трибуни. Реал вичікував до 10-ї хвилини, після чого перетягнув ініціативу.

Загалом, матч стартував динамічно, але без явної переваги якоїсь з команд і без гострих моментів. Тим більш неочікуваним став гол "бланкос" на 16-й хвилині: Модріч перехопив м'яч у центрі, після чого господарі розігнали контратаку 4-в-6 з пасом Асенсіо правим флангом на хід Вінісіусу – Жуніор же завершив цей випад передачею в спини захисникам під удар Бензема. Карім поклав корпус і потужним пострілом з лету поцілив у правий нижній кут. 1:0!

Швидко відігратися Атлетіко не вдалося, але й Реал у наступні 20 хвилин не зміг розвинути свою перевагу в рахунку. Дербі скотилося до позиційної боротьби з великою кількістю грубих фолів – деякі могли завершитись вилученнями, але Матеу Лаос ігнорував подібні епізоди. Аж на 36-й хвилині вболівальників потішили гострим моментом – це Грізманн зі стандарту крутив м'яч у дев'ятку. Куртуа парирував, а Реал на 38-й відповів виходом Вінісіуса практично віч-на-віч з Облаком. На щастя для гостей, кут виявився занадто гострим, тож Ян парирував удар бразильця.

Відпочивати команди відправились за рахунку 1:0 на користь "бланкос". У роздягальні Карло Анчелотті довелося замінити Бензема на Йовіча – схоже француз після пошкодження ще не готовий до повних матчів. До Луки в Мадриді ставляться скептично, але нещодавно саме він став архітектором перемоги над Сосьєдадом.

Другий тайм стартував із розміну моментами. Так, Реал мав забивати другий гол вже за дві хвилини після відновлення гри, однак Асенсіо після вирвання на правий край штрафного й вдалого розхитування захисника затягнув із ударом. Атлетіко міг покарати на 50-й хвилині контратактою з пострілом Феліша метрів з 20-ти – Куртуа невпевнено відбив м'яч перед собою, але одразу ж накрив сферу. Ще через хвилину Кунья прийняв приховану передачу від Феліша й з лівого кута воротарського пробив під ближню стійку – Куртуа врятував!

Якщо не забиваєш ти, забивають тобі. Цю теорему підопічні Карло Анчелотті довели на 57-й хвилині, а одним із героїв епізоду став Йовіч! Лука розігнав швидку атаку, віддав пас вліво на Вінісіуса, а бразилець, змістившись у центр, перевів м'яч на правий край карного майданчика – Асенсіо ж звідти вистрілив точно в дальній нижній кут. 2:0!

Дієго Сімеоне одразу кинув у бій Лоді й Суареса, а потім ще й Ерреру, однак моментального посилення гри не відбулося. Реал почав працювати по рахунку, мало працюючи біля чужого штрафного й ще менше дозволяючи біля власних воріт. Тим не менш, в останні 15 хвилин "матрацники" таки могли відродити інтригу: на 76-й Лемар пробивав у дальній кут з лінії штрафного (Куртуа врятував господарів), на 80-й Лемар ледь не закрутив м'яч з кутового у площину (Куртуа знову виручив), а на 90+1-й Феліш метрів з чотирьох вистрілив з гострого кута – Куртуа парирував головою!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 2:0. Підопічні Карло Анчелотті відриваються від Атлетіко на 13 очок, зробивши вагому заявку на чемпіонство.

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