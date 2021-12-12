У матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії Осасуна врятувала нічию з Барселоною. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Неочікувана домашня поразка Барселони у попередньому турі від Бетіса на останніх хвилинах змушувала каталонців реабілітуватися у матчі з Осасуною. Семиматчева безвиграшна серія команди Ягоба Аррасате дозволяла вболівальнками "блаугранас" розраховувати на позитивний результат.

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Гості одразу ж кинулись на ворота суперника, однак захист памплонців не дозволяв завдати прицільного удару. Натомість кинжальна атака Барси завершилась голом на 12-й хвилині – Ніко вдало замкнув простріл Гаві. Та вже за дві хвилини Осасуна зрівняла! Давід Гарсія після навісу Монкайоли зі стандарту головою переправив м'яч у дальній кут воріт – тер Штеген у стрибку намагався дотягнутись, але...

Гойдалки продовжились – команди раз-по-раз опинялись біля воріт один одного і намагались результативно завершити атаку. На 20-й хвилині лише завчасний вихід Марка-Андре до лінії штрафного запобіг голу – німець буквально зняв сферу з голови суперника після навісу. Контратака у відповідь 3 в 2 завершилась неточною передачею де Йонга – Френкі замість того, аби пробити самому з вигідної позиції, почав шукати ще кращого рішення, віддав на право і захисник виніс м'яч на кутовий.

В середині другого тайму "режим Мессі" продемонстрував Абде Еззалзулі. Мароканський форвард підібрав сферу на лівому фланзі, увірвався у штрафний майданчик Осасуни, накрутив кількох захисників, вийшов на ударну позицію, але не пробив, вирішивши пошукати кращої точки. Обіграв ще кількох оборонців, знову не пробив, розвернувся, добіг до лінії, аби прострілити і лише тут був накритий суперниками. Неймовірний клас від представника Барселони!

Початок другого тайму ознаменувався голом гостей! Стрімка контратака каталонців правим флангом, простріл у штрафний майданчик, Френк де Йонг не дотягнувся головою, сфера перелетіла через нього і потрапила на ногу Еззалзулі. Форвард потужним ударом мало не порвав сітку.

Гол на деякий час заспокоїв Осасуну: її атаки стали не такими разючими. Зрештою заспокоїлась і сама Барселона – ведучи в рахунку вона без нервів гасила пориви памплонців.

На 70-й хвилині тер Штеген у боротьбі з захисником опинився на газоні і лікарям довелось трохи почаклувати над німцем, аби приветсти його до тями. За 5 хвилин до завершення матчу господарі зрівняли: після розіграшу кутового м'яч відскочив до Авіли і той з далекої відстані потужним ударом прошив кіпера Барселони.

Нічия принесла каталонцям 24 очки і восьму сходинку турнірної таблиці, Осасуна з 21-м балом – одинадцята.

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