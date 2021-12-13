Цей матч може виявитися ключовим у боротьбі за чемпіонство у нинішньому сезоні. Атлетіко, щоб зберегти реальні шанси, потрібно було лише перемагати. Натомість Реал без надзусиль поклав у свою скарбничку чергові три очки.

Реал впевнено переміг Атлетіко у дербі, зробивши вагому заявку на чемпіонство

"Вершкові" забили по голу на початку кожного із таймів, Вінісіус оформив асистенстський дубль. Реал набрав 42 пункти та зміцнив свої позиції на вершині турнірної таблиці. Атлетіко залишився четверти з відставанням у 13 очок та грою в запасі.