Поряд з "вершковими" звично точиться багато чуток, але всі вони не мають сенсу до літнього вікна.

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"Ми не думаємо про зимовий ринок, нас це не цікавить. Цей склад збережеться до кінця сезону, він не зміниться. У наших футболістів є пристрасть. Вона може зникнути, якщо тренер достатньо не залучає гравця у команді. Це спільна робота для мене та підопічних", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, минулого літа Реал запросив 2 новачків – 80-мільйонного Орельєна Чуамені з Монако і вільного агента Антоніо Рюдігера.

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