Український воротар Реала і його партнери готуються до поєдинку чемпіонату Іспанії проти Жирони.

Гравці "вершкових" готуються захищати лідерство у Ла Лізі. У неділю, 30 жовтня, команда Карло Анчелотті протистоятиме Жироні в 12-му турі чемпіонату Іспанії (початок – о 17:15 за Києвом). Реал очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Барселони на 3 очки.

Лунін зустрінеться з керівництвом Реала щодо продовження контракту

Мадридський клуб опублікував відео тренування голкіперів. Тібо Куртуа, Андрій Лунін та Луїс Лопес відпрацьовують вправи, запропоновані тренерським штабом.

Нагадаємо, через травму Тібо Куртуа Андрій Лунін зіграв за Реал у 6-ти поєдинках поспіль, пропустивши 4 голи. Нещодавно 30-річний бельгієць, який був визнаний найкращим голкіпером світу-2022, повернувся з лазарету, витіснивши українця в запас.

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