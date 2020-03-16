Реал визначився з долею Луніна – на українця претендує чимало клубів

Андрій Лунін розпочне наступний сезон у таборі одного з найкращих клубів планети.

Трохи раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що "бланкос" можуть викупити в ПСЖ Альфонса Ареола, щоб той залишився дублером Куртуа на сезон 2020/21. Втім, як стало відомо "Футбол 24" з авторитетних джерел, Реал хоче робити ставку на молодого українця. Натомість француз покине Бернабеу найближчого літа.

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"Лунін був би другим голкіпером Реала вже у нинішньому сезоні, якби не Кейлор. Спочатку костариканець розповідав, що залишається, а потім несподівано поїхав, фактично в останню хвилину. Якщо б Навас пішов на початку літа, саме Андрію доручили б роль дублера бельгійця.

Це неправда, що Реал хоче залишити Ареола. Клуб вірить в Луніна і ставить на нього. Українцеві потрібно зберігати спокій, адже Куртуа – ще молодий воротар.

Мадрид отримав чимало пропозицій щодо Луніна, але його не збираються продавати", – зазначило джерело.

Додамо, що чемпіон світу U-20 розпочав сезон у Вальядоліді, але майже не отримував ігрової практики. Взимку Реал розірвав угоду і відправив нашого воротаря в Ов'єдо, де Андрій демонструє пристойний рівень.

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