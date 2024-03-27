Реал викупив контракт Ендріка у Палмейраса і залишив форварда набиратися досвіду в бразильській Серії А. 17-річний гравець має перебратися в Мадрид наступного літа – досі ніхто не знав, чи планує Реал відправляти його в оренду для адаптації в Ла Лізі в інший іспанський клуб.

Хитрий гол зірки Реала у відеоогляді шаленого матчу Іспанія – Бразилія – 3:3

Як інформує журналіст Relevo Хорхе Пікон, голи Ендріка в товариських матчах зі збірними Англії та Іспанії стали визначальними. Форвард забив переможний м'яч на Вемблі і відзначився у воротах "Фурії рохи" через п'ять хвилин після своєї появи на полі. Ці яскраві виступи переконали босів Реала в тому, що гравець готовий до виступів за першу команду "бланкос". Повідомляється, що "Реал" не стане "обкатувати" Ендріка в Кастільї або віддавати його в оренду – у клубі розраховуватимуть на нього з першого дня приїзду.

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