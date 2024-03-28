Мадридці працюють над тим, щоб втримати своїх гравців і поновити з ними угоди. Раніше з'явилася інформація, що мадридський клуб продовжить контракт з півзахисником Тоні Кроосом до 2025 року.

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Крім цього, за інформацією AS, пролонгація договорів планується ще з двома гравцями – Начо Фернандесом і Лукасом Васкесом. Обидва футболісти підпишуть контракти до 2025 року. Офіційне оголошення має відбутися на наступному тижні.

У цьому сезоні Начо провів 21 матч за Реал у Ла Лізі. Васкес зіграв у 22 матчах у чемпіонаті, забив один гол і зробив три результативні передачі.

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