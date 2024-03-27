Ліонель Мессі – один з найкращих футболістів в історії, який віддав частинку магії і для Ліги чемпіонів. Аргентинець відзначався у фіналі турніру, проте деякі його шедеври настільки вражаючі, що здатні посунути з п'єдесталу м'ячі, які приносили трофей.

Протистояння Реала та Барселони – це завжди унікальні баталії, а в Лізі чемпіонів – й поготів. Ці запеклі суперники демонструють вершину футбольного мистецтва, яка приковує увагу футбольних шанувальників по всій земній кулі.

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Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Ель Класіко у рамках Ліги чемпіонів, в якому був забитий один з найкрасивіших голів в історії величного турніру.

Європейська зустріч

У сезоні ЛЧ 2010/2011 мадридський Реал на чолі з Моурінью та Барселона з Гвардіолою на етапі групового відбору не відчули жодних труднощів. Каталонці впевнено взяли перше місце у квартеті з Копенгагеном, Рубіном та Панатінаїкосом, а "вершкові" впевнено пройшли Мілан, Аякс та Осер.

Початок плей-офф завдяки жеребу в Реала видався спокійнішим – Ліон не зміг нав'язати боротьбу королівському клубу. Натомість Арсенал попив крові блаугранас, перемігши у першому матчі. Каталонці взяли реванш та забили на гол більше, завдяки чому вирушили далі.

Далі фортуна була прихильною до обох таборів – Реал розніс Тоттенхем (5:0 за підсумком 2 матчів), а Барса познущалася з донецького Шахтаря, віддавши все, що "гірники" забили Ромі – 6:1 в двох іграх. У паралельному протистоянні Шальке влаштував побоїще Інтеру, з яким Моурінью ще минулого року вигравав ЛЧ. Тоді португалець у півфіналі здолав Барсу та влаштував знаменитий забіг на Комп Ноу. Тепер доля знову звела його з каталонцями Гвардіоли у півфіналі Ліги чемпіонів. Інтригу перед цією битвою підігрівати не доводилося – вона й так була розпечена до межі.

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Підвищення ставок та магічний Мессі

27 квітня 2011 року. На трибунах Сантьяго Бернабеу немає вільних місць, а до телевізорів прикута увага мільйонів глядачів по всьому світу. Реал проти Барселони, Моурінью проти Гвардіоли, Роналду проти Мессі – заради таких видовищ і існує футбол.

Жозе для укріплення оборони випускає Пепе в опорну зону. Португалець добре виконував свою роботу та реалізував задум Особливого. Однак так було до 61-ої хвилини – Пепе вже вкотре у своїй кар'єрі побачив перед собою червону картку за те, що ледь не відірвав ногу Дані Алвесу. Команда Моурінью знову опинилася в меншості проти Барселони у півфіналі ЛЧ. Але цього разу каталонці скористалися своїм шансом. Точніше, це зробив Мессі.

Спочатку Лео відгукнувся на простріл, випередив Рамоса та загнав м'яч між ноги Касільясу. А за кілька хвилин він витворив шедевр, який не потребує слів. Ним просто потрібно насолоджуватися. На батьківщині Мессі у цьому голі побачили тінь забігу Марадони проти Англії, коли Дієго обіграв половину команди суперника.

Рік тому Моурінью повинен був втримати рахунок на Камп Ноу, але цього разу йому потрібно було відігратися з домашніх 0:2. Надзавдання, яке може бути непідйомним навіть для Королівського клубу. Перший тайм знову пройшов без голів, а на старті другого Педро і взагалі "вбив" надії шанувальників Реала. Марсело зрівняв рахунок, але не відродив інтригу. Протидії до магії Мессі у Реала не знайшлося.

І так, ця сторінка казкової кар'єри Мессі мала хеппі-енд: у фіналі ЛЧ він заб'є свій гол та допоможе каталонцям перемогти Манчестер Юнайтед у битві за вухатий кубок Ліги чемпіонів.