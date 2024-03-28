Мадридцы работают над тем, чтобы удержать своих игроков и возобновить с ними соглашения. Ранее появилась информация, что мадридский клуб продлит контракт с полузащитником Тони Кроосом до 2025 года.

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Кроме этого, по информации AS, пролонгация договоров планируется еще с двумя игроками – Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом. Оба футболиста подпишут контракты до 2025 года. Официальное объявление должно состояться на следующей неделе.

В этом сезоне Начо провел 21 матч за Реал в Ла Лиге. Васкес сыграл в 22 матчах в чемпионате, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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