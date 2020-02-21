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Реал визначився із заявкою на матч з Леванте – Бейл та ще кілька гравців пропустять гру

18:30 212 Читать на русском
Реал визначився із заявкою на матч з Леванте – Бейл та ще кілька гравців пропустять гру
Гравці Реала / AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан обрав список гравців, які вирушать на поєдинок 25-го туру Ла Ліги.

 

Зідан назвав список із 19 гравців, які потрапили до заявки на матч проти Леванте, повідомляє офіційний твіттер Реала.

Стерлінг неоднозначно прокоментував свій потенційний трансфер в Реал

Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Марсело, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Хамес Родрігес, Іско.

Нападники: Азар, Бензема, Васкес, Вінісіус.

Зазначимо, що Бейл та Йовіч пропустять гру через гастроентерит. Також поза заявкою залишились Начо та Родріго.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Начо Начо Лука Йовіч Лука Йовіч Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Леванте - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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