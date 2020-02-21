Реал визначився із заявкою на матч з Леванте – Бейл та ще кілька гравців пропустять гру

Головний тренер Реала Зінедін Зідан обрав список гравців, які вирушать на поєдинок 25-го туру Ла Ліги.

Зідан назвав список із 19 гравців, які потрапили до заявки на матч проти Леванте, повідомляє офіційний твіттер Реала.

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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Марсело, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Хамес Родрігес, Іско.

Нападники: Азар, Бензема, Васкес, Вінісіус.

Зазначимо, що Бейл та Йовіч пропустять гру через гастроентерит. Також поза заявкою залишились Начо та Родріго.

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