Реал определился с заявкой на матч с Леванте – Бейл и еще несколько игроков пропустит игру

Главный тренер Реала Зинедин Зидан выбрал список игроков, которые отправятся на поединок 25-го тура Ла Лиги против Леванте.

Зидан назвал список из 19 игроков, которые попали в заявку на матч против Леванте, сообщает официальный твиттер Реала.

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Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Азар, Бензема, Васкес, Винисиус.

Отметим, что Бейл и Йович пропустят игру из-за гастроэнтерита. Также вне заявки остались Начо и Родриго.

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