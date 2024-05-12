У Хорватії та Болгарії визначилися чемпіони. Обійшлося без сенсацій.

Лудогорець виграв 13-й поспіль чемпіонат Болгарії. Клуб незмінно домінує на внутрішній арені з 2012 року. До континентального рекорду близько – по 14 титулів поспіль мають Сконто та Лінкольн Ред Імпс.

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Загребське Динамо стало чемпіоном Хорватії. Гегемонія столичного клубу триває з 2006 року – відтоді Динамо лише раз поступилося титулом. У цьому сезоні другою стала Рієка, програвши ключовий матч Динамо в передостанньому турі.

В обох чемпіонських клубах розпочинали сезон українці. Богдан Михайліченко не закріпився в Динамо, а Ігор Пластун потрапив у немилість в Лудогорці. Взимку обидва гравці знайшли нове місце роботи.

Динамо Загреб розпочне ЛЧ-2024/25 з другого раунду чемпіонської кваліфікації. Лудогорець стартує з першого раунду. Ці команди потенційно можуть стати суперниками Шахтаря у відборі.

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