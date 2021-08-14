Реал останніми тижнями вивчає можливість переходу в інший чемпіонат, інформує Mundo Deportivo. Чаша терпіння Флорентіно Переса переповнилася – він не хоче працювати з Хав'єром Тебасом, який постійно заважає Мадриду втілювати свої плани. Очільник Прімери не підтримує ідею Суперліги та спричинив переполох продажем прав фонду CVC.

Керівництво Реала активно розглядає варіанти зміни чемпіонату. Мадридці готові вийти з Ла Ліги та приєднатися до іншої топ-ліги. У пріоритеті Переса – АПЛ, але він також оцінює перспективи переходу в Серію А та Бундеслігу. Реал вважає, що має достатньо медійної ваги, щоб бути взаємовигідним для АПЛ.

Реал стартує в новому сезоні Прімери вже сьогодні матчем проти Алавеса. Наступний чемпіонат "вершкові" точно відіграють, а ідею переходу в АПЛ хочуть реалізувати в майбутньому.

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