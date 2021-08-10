Мадридці не миряться зі скандальною угодою між Ла Лігою та фондом CVC.

Ла Ліга продала фонду CVC частину аудіовізуальних прав на 50 років. Це рішення обурило Реал і Барселону, адже керівництво ліги не порадилося з ними.

Мадридці пішли ще далі і після сьогоднішньої наради вирішили подати до суду на очільника Ла Ліги Хав'єра Тебаса та фонд CVC. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Реал пригрозив зробити все можливе, щоб анулювати цю угоду. Раніше CVC пропонував схожі контракти німецьким та італійським лігам, однак ті відмовили.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує