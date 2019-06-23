Реал відправив скаутів на Копа Амеріка для спостереження за хавбеком Ньюкасла

Хавбек Ньюкасла Мігель Альмірон потрапив на радари Реала.

Скаути Реала перебувають в Бразилії на Копа Амеріка та слідкують за потенційними новачками мадридців. Однією з цілей представників "вершкових" є півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон, повідомляє TyC Sports.

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25-річний гравець приєднався до Ньюкасла взимку та встановив трансферний рекрд клубу, заплативши за Мігеля 20 млн євро.

За пів-сезону АПЛ Альмірон провів 10 матчів, в яких відзначився асистом.

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