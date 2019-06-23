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Вінісіус однозначно натякнув про трансфер Мбаппе в Реал

18:39 333 Читать на русском
Вінісіус однозначно натякнув про трансфер Мбаппе в Реал
Кіліан Мбаппе / Фото АР

Юний форвард Реала Жуніор Вінісіус поділився думками щодо потенційного переходу нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе в табір мадридців.

"Знаю, що всі вболівальники Реала мріють про Мбаппе. І не тільки наші фанати, а й вболівальники інших команд.

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Адже всі хочуть бачити його в Ла Лізі найближчим часом, і я думаю, що він з'явиться тут. Не доводиться сумніватися в тому, що ми виграємо багато трофеїв разом.

Ми не знаємо один одного, але спілкувалися через інстаграм. Я поважаю його, він уже виграв багато титулів. Якщо Кіліан перейде в Реал, це буде чудово", – цитує Вінісіуса AS з посиланням на Telefoot.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що Реал планує підписати Мбаппе вже наступного літа.

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