toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал отправил скаутов на Копа Америка для наблюдения за хавбеком Ньюкасла

23:14 14 Читати українською
Реал отправил скаутов на Копа Америка для наблюдения за хавбеком Ньюкасла
Мигель Альмирон / Фото pressfrom

Хавбек Ньюкасла Мигель Альмирон попал на радары Реала.

31’ Густаво Куэльяр
 
31’ Густаво Куэльяр

Скауты Реала находятся в Бразилии на Копа Америка и следят за потенциальными новичками мадридцев. Одной из целей представителей "сливочных" является полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон, сообщает TyC Sports.

Винисиус однозначно намекнул о трансфере Мбаппе в Реал

25-летний игрок присоединился к Ньюкаслу зимой и установил трансферный рекрд клуба, заплатив за Мигеля 20 млн евро.

За пол-сезона АПЛ Альмирон провел 10 матчей, в которых отличился ассистом.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
"Я ненавижу несправедливость и насилие". Правила жизни Зинедина Зидана
09:40
3110
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Копа Америка Мигель Альмирон Мигель Альмирон Трансферы Реал Мадрид Копа Америка-2019 Колумбия - Парагвай Ньюкасл Ньюкасл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лидс стал очередным претендентом на Буффона
    Англія — 13:00113 Лидс стал очередным претендентом на Буффона
1
дн
:
2
час
:
36
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук