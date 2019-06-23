Реал отправил скаутов на Копа Америка для наблюдения за хавбеком Ньюкасла

Хавбек Ньюкасла Мигель Альмирон попал на радары Реала.

Скауты Реала находятся в Бразилии на Копа Америка и следят за потенциальными новичками мадридцев. Одной из целей представителей "сливочных" является полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон, сообщает TyC Sports.

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25-летний игрок присоединился к Ньюкаслу зимой и установил трансферный рекрд клуба, заплатив за Мигеля 20 млн евро.

За пол-сезона АПЛ Альмирон провел 10 матчей, в которых отличился ассистом.

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