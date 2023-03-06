Вінгера Мілана Рафаеля Леау запропонували Реалу, але "вершкові" не зацікавлені у підписанні португальця.

Переговори щодо продовження контракту Леау з Міланом забуксували, через що його агент Жорже Мендеш вирішив запропонувати свого клієнта Реалу, інформує Mundo Deportivo.

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Втім, "вершкові" відповіли, що не зацікавлені у послугах вінгера. Причин цьому дві. По-перше, в команді є Вінісіус, якому повністю довіряють. Окрім цього, Реал зосереджений на інших трансферних цілях, зокрема на Джуді Беллінгемі.

Зауважимо, що Леау зіграв 32 поєдинки за Мілан цього сезону, записавши до свого активу 9 голів та 10 асистів.

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