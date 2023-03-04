Дуже символічний матч. 4 березня виповнилося рівно 5 років з дня трагічної смерті Давіде Асторі. Зустрічалися найважливіші команди його життя. У Мілані пройшов через сито молодіжних команд, але в головній шансів не отримав. У Фіорентині Асторі став одним із найкращих захисників Серії А та був капітаном. Окрім того, коли Давіде помер, головним тренером "фіалок" був Стефано Піолі, який зараз очолює "россонері".

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Для чинних чемпіонів Італії сьогоднішнього суперника можна назвати зручним – 4 перемоги в останніх 5 матчах. Відтак, втрати Діаса (травма) і Леау (дискваліфікація) не здавалися катастрофою. Тим паче до складу повернувся Беннасер. Мілан продовжує відточувати гру за схемою з трьома центрбеками. Саме ця трансформація допомогла Піолі подолати кризу. Після зміни формації було 4 перемоги й жодного пропущеного м'яча.

Вже у першому таймі Фіорентина кілька разів була дуже близькою, аби перервати серію свого колишнього аленатторе. Майку Меньяну довелося добряче попрацювати, аби залишити ворота "на замку". Там, де вже й голкіпер був безсилий, підстрахував Томорі. Фікайо виніс м'яч з лінії воріт. Лише через півгодини гри Мілан спромігся гостро відповісти. Жиру відгукнувся на закидання від Беннасера, але пробив прямо в Терраччано. Ближче до перерви гості зуміли трохи перехопити ініціативу й самі провели кілька непоганих атак. Проте на відпочинок з перевагою у рахунку мала йти Фіорентина. Заслужила, але не забила.

Що ж – справедливість взяла гору на старту другої половини. Іконе увірвався в штрафний майданчик, а там його зупинив Томорі. З порушенням правил. Пенальті. Ніко Гонсалес чітко виконав покарання. І ось лише після цього Мілан почав диктувати супернику свої умови. Жиру міг відзначитися після кутового. Багато активності було від Анте Ребіча. Тео активно намагався знайти момент для удару. Однак ефективності у цих діях було небагато.

За півгодини до фінального свистка наставник Мілана кардинально освіжив атаку, випустивши Ібрагімовіча та Орігі. Чи створило це якийсь ефект? Сумнівно. У грі на зустрічних курсах Фіорентина навіть була цікавішою. Тут і Додо непогано сходив у атаку, й Кабрал не припиняв тероризувати захисників. Натомість гості не знаходили ні найменшої можливості, щоб потурбувати Терраччано. Наприкінці гри екс-захисник Шахтаря таки зумів себе проявити – віддав асист на Йовіча. У компенсований час Додо допоміг ще один гол забити. Бразилець забув про оборону чим скористався Тео Ернандес. Надто пізно прокинулися "россонері". Гол Тео не мав жодного значення.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Фіорентини, яка обірвала успішну серію Мілана. Стефано Піолі залишається лише сподіватися, що Леау та Діас (повинен встигнути залікувати травму) серйозно підсилять команду в лондонському матчі проти Тоттенхема. Після першої частини дуелі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "россонері" мають мінімальну перевагу, адже на власному полі здобули перемогу з рахунком 1:0. З такою грою, як сьогодні, цього може виявитися недостатньо.