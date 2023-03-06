Вингера Милана Рафаэля Леау предложили Реалу, но "сливочные" не заинтересованы в подписании португальца.

Переговоры о продлении контракта Леау с Миланом забуксовали, из-за чего его агент Жорже Мендеш решил предложить своего клиента Реалу, информирует Mundo Deportivo.

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Впрочем, "сливочные" ответили, что не заинтересованы в услугах вингера. Причин этому две. Во-первых, в команде есть Винисиус, которому полностью доверяют. Кроме этого, Реал сосредоточен на других трансферных целях, в частности на Джуди Беллингеме.

Заметим, что Леау сыграл 32 поединка за Милан в этом сезоне, записав в свой актив 9 голов и 10 ассистов.

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