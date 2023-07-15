Мадридський Реал віддав захисника Хесуса Вальєхо в оренду іспанській Гранаді. Про це пише клубна прес-служба "вершкових".

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Орендна угода між клубами розрахована на один рік – до кінця сезону 2023/24. Футболіст буде виступати за клуб під 5-м номером.

У Реалі Вальєхо запам'ятався своєю "щедрістю". Іспанець впродовж останніх тижнів двічі віддав віддав ігрові номери новачкам мадридців – Джуду Беллінгему (5) та Арді Гюлеру (24).

Раніше Вальєхо вже грав у Гранаді. У складі цієї команди він провів майже півтора року у період із січня 2020-го по червень 2021-го. Загалом це вже шоста оренда у кар'єрі іспанця.

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