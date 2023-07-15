Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може вже найближчим часом змінити клубну прописку, перебравшись до Франції.

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Як повідомляє видання Relevo, в послугах футболіста зацікавлений особисто Марселіно Гарсія Тораль, який нещодавно очолив Марсель. Провансальці чекають рішення гравця і прагнуть почати діалог з "синіми".

Зазначимо, що габонець має декілька пропозицій з Саудівської Аравії, але французька команда фактично пропонує йому шанс і надалі виступати на найвищому рівні, а також зробити його ключовою фігурою проєкту.

В минулому сезоні Обамеянг провів 21 матч за Челсі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.

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