Новий тренер Маліновського зацікавлений в придбанні зіркового форварда з АПЛ
Марселіно Гарсія Тораль хоче бачити у складі Марселя габонського форварда П'єра-Емеріка Обамеянга.
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг може вже найближчим часом змінити клубну прописку, перебравшись до Франції.
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Як повідомляє видання Relevo, в послугах футболіста зацікавлений особисто Марселіно Гарсія Тораль, який нещодавно очолив Марсель. Провансальці чекають рішення гравця і прагнуть почати діалог з "синіми".
Зазначимо, що габонець має декілька пропозицій з Саудівської Аравії, але французька команда фактично пропонує йому шанс і надалі виступати на найвищому рівні, а також зробити його ключовою фігурою проєкту.
В минулому сезоні Обамеянг провів 21 матч за Челсі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.
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