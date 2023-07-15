Мадридский Реал отдал защитника Хесуса Вальехо в аренду испанской Гранаде. Об этом пишет клубная пресс-служба "сливочных".

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Арендное соглашение между клубами рассчитано на один год – до конца сезона 2023/24. Футболист будет выступать за клуб под пятым номером.

В Реале Вальехо запомнился своей "щедростью". Испанец на протяжении последних недель дважды отдал игровые номера новичкам мадридцев – Джуду Беллингему (5) и Арде Гюлеру (24).

Ранее Вальехо уже играл в Гранаде. В составе этой команды он провел почти полтора года в период с января 2020 по июнь 2021-го. В общем, это уже шестая аренда в карьере испанца.

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