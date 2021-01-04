Девід не може домовитись про новий контракт із Баварією, а тому європейські гранди пильно стежать за ситуацією. Зокрема, Реал та Барселона вели боротьбу за Алабу, але "вершкові" все ж випередили "блаугранас" у гонці, стверджує Marca.

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Каталонці нібито не змогли задовольнити фінансові апетити австрійця та його агента, а тому Алаба попередньо обрав варіант продовження кар'єри у Реалі. Щоправда, у послугах 28-річного гравця ще зацікавлені ПСЖ та Ман Сіті. МЮ ж нещодавно вибув із боротьби.

Барселона тепер зосередить всі сили на поверненні свого вихованця Еріка Гарсії з Манчестер Сіті, де той не має стабільної ігрової практики.

Зауважимо, контракт Девіда Алаби з "ротен" чинний до літа 2021-го. Із 1 січня австрієць може вести перемовини з іншими клубами щодо подальшого працевлаштування.

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