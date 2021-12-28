Керівництво Манчестер Юнайтед залишило ідею щодо підписання оборонця Баварії Девіда Алаби, повідомляє авторитетне видання The Athletic.

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Манкуніанців відлякали високі фінансові запити 28-річного австрійця. Через цю ж причину Баварія не може домовитись з Девідом про продовження співпраці. Чинний контракт оборонця діє до літа 2021-го.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 12 матчів, в яких відзначився голом.

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