Манчестер Юнайтед відмовився боротись за Алабу
17:38 - Читать на русском
Захисник Баварії Девід Алаба не приміряє футболку манкуніанців.
Керівництво Манчестер Юнайтед залишило ідею щодо підписання оборонця Баварії Девіда Алаби, повідомляє авторитетне видання The Athletic.
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Манкуніанців відлякали високі фінансові запити 28-річного австрійця. Через цю ж причину Баварія не може домовитись з Девідом про продовження співпраці. Чинний контракт оборонця діє до літа 2021-го.
У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 12 матчів, в яких відзначився голом.
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