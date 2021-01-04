Дэвид не может договориться о новом контракте с Баварией, а потому европейские гранды пристально следят за ситуацией. В частности, Реал и Барселона вели борьбу за Алабу, но "сливочные" все же опередили "блаугранас" в гонке, утверждает Marca.

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Каталонцы якобы не смогли удовлетворить финансовые аппетиты австрийца и его агента, а потому Алаба предварительно выбрал вариант продолжения карьеры в Реале. Правда, в услугах 28-летнего игрока еще заинтересованы ПСЖ и Манчестер Сити. МЮ же недавно выбыл из борьбы.

Барселона теперь сосредоточит все силы на возвращении своего воспитанника Эрика Гарсии из Манчестер Сити, где он не имеет стабильной игровой практики.

Заметим, контракт Дэвида Алабы с "ротэн" действует до лета 2021-го. С 1 января австриец может вести переговоры с другими клубами относительно дальнейшего трудоустройства.

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