"Я наразі не уявляю, що має трапитися, аби контракт Алаби був продовжений.

Алаба має високі шанси переїхати в АПЛ – Манчестер Юнайтед та Ман Сіті контактували з агентом захисника

Ми розгорнули червону килимову доріжку для нього та запропонували максимально можливі вигідні умови. Але Девід та, особливо, його агент Піні Захаві не захотіли піти цією доріжкою. Зараз Алаба, здається, у пошуках нового клубу. Ми повинні змиритися з цим", – наводить слова Кана Goal.

Нагадаємо, що контракт австрійця з "ротен" чинний до літа 2021-го. Із 1 січня Девід Алаба може вести перемовини з іншими клубами щодо подальшого працевлаштування.

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