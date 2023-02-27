– У першій половині минулого року ви тренувались із Борусією Дортмунд. Як виник цей варіант?

– Вони мене "вели" з раннього віку та в скрутний момент протягли руку допомоги.

– Ви брали участь у тренуваннях основної команди Борусії?

– Так, періодично підключався до роботи з першою командою.

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– Ви згадували, що у Борусії до вас не дуже добре ставилися. Можете розповісти детальніше?

– Я не пам'ятаю те інтерв'ю, в якому так написали, але журналісти вирвали мої слова з контексту та перекрутили їх, бо їм це було потрібно. За час, проведений у Дортмунді, я дав величезну кількість інтерв'ю і скрізь дякував клубу за все добре, що вони зробили для мене та для України під час війни.

Погане ставлення, як написали, полягало в тому, що мене не відпускали до останнього з клубу, але укласти контракт не пропонували. Говорили загальні фрази: "все буде добре". У якийсь момент часу не залишалося зовсім, і я прийняв пропозицію Пюніка, бо знав, що команда грає в єврокубках. Це гарна нагода для мене, – пояснив Ауссі в інтерв'ю Українському футболу.

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