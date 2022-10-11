Шахтар в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зустрінеться з мадридським Реалом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Минув вже третій тур ЛЧ, а Шахтар досі тримається на другій позиції в групі з Реалом, Лейпцигом і Селтіком. Як не крути, але це дуже гідно. Перед стартом турніру від "гірників" в кращому випадку очікували боротьби за третє місце – втім, це завдання ще нікуди не зникло. Нашій команді все одно потрібні очки, навіть якщо у суперниках чемпіон Європи.

Шахтар – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На жаль, Реал вмотивований на перемогу. Де-факто "вершкові" вже вирішили питання щодо виходу в плей-офф – від Шахтаря вони відірвались на 5 очок, від РБ Лейпцига на 6, а Селтік досі має лише 1 заліковий бал. Тріумф у Варшаві дозволив би "бланкос" вийти в 1/8 фіналу де-юре, що неабияк важливо в контексті важкого жовтневого календаря.

Чи здатні підопічні Ігора Йовічевіча зачепитись за успішний результат у матчі з Мадридом? Як показала зустріч на Сантьяго Бернабеу, шанси точно будуть. Реал періодично збавляв оберти й дозволяв собі певну вальяжність, що вилилось у ефектний гол Зубкова і два перспективних моменти Мудрика (плюс кілька його ривків з невдалим завершенням). Поєдинок з Хетафе на вихідних також підтвердив неідеальність оборони "бланкос".

Гол Зубкова на Бернабеу не можна назвати випадковістю. Це був якісно створений момент. Тим не менш, загальна картина виглядала дуже сумно – у Шахтаря всього 4 просування м'яча в зону перед штрафним, 10 дотиків всередині, 0 повернень м'яча на чужій третині 0 big chances біля воріт Луніна, 0,5-0,7 очікуваних голів.

Під пресингом в перші півгодини "гірники" видали 28% точності пасів уперед. Критикувати за це не хочеться – просто це наочна картина того, що насправді може нинішній український гранд в подібному поєдинку.

Поразка з рахунком 1:2 була гідною, але не варто обманюватись. Шахтарю просто пощастило розмочити рахунок, причому з Куртуа на воротах голу Зубкова могло б і не статись. Ще більше донеччанам підфартило в обороні – підопічні Карло Анчелотті в першій зустрічі завдали 36 ударів, 25 разів пробивши з меж штрафного і створивши 8 явних гольових нагод.

"Вершкові" зробили 28 просувань в район карного майданчика, провели 71 дотик у ньому й награли на 3,5 очікуваних голів. Крім того, вони 12 разів повертали м'яч на нашій третині поля, хоча інтенсивність пресингу була дуже високою тільки в перші 30 хвилин – власне, із серії таких повернень в одній атаці прилетів гол Родріго. Якби на 11 сейвів Трубіна, донеччани зазнали б грандіозного фіаско.

Іспанські медійники повідомляли, що Карло Анчелотті виявився незадоволений концентрацією та марнотратством своїх підопічних. На прес-конференції він теж натякнув на це, та і під час матчу завжди спокійний італієць кілька разів щось емоційно пояснював. Втім, для "королівського клубу" подібна картина є нормою в поточному сезоні.

При перегляді гри здається, що "бланкос" працюють впівноги, а підсумковий рахунок не вражає, однак подальший перегляд статистики та окремих епізодів може шокувати. Реал бере своє завдяки надзвичайній якості.

Тим не менш, з Осасуною нещодавно номер не пройшов (команди розписали нічию), тож Шахтарю не варто боятись іменитого суперника. Шанси будуть. Тим паче, що на вихідних чемпіон Іспанії та Європи проведе Ель Класіко – а значить зірки сьогодні будуть берегти ніжки, та і певна ротація теж можлива.

Зрештою, варто не забувати, що колись донеччани розбили Мадрид резервним складом. Це ЛЧ – тут трапляються дива.

Кадрова ситуація

Реалу в сьогоднішній зустрічі не допоможе Тібо Куртуа. Не факт, що він встигне відновитись до Класіко, а сьогодні точно зіграє Лунін. На вихідних Андрій провів дебютний сухий матч у складі "вершкових", однак у грі з Шахтарем українець міг зіграти й переконливіше. Це – плюс для донеччан.

Також не встиг відновитися Себальйос. Всі інші мадридці в строю. Зокрема, і Бензема, який пропускав останній матч у Ла Лізі. Участь Вінісіуса залишається під питанням – Карло Анчелотті на передматчевій прес-конференції натякнув, що бразильцю треба відпочити. Іспанська преса також сумнівається у виході Мілітао та Модріча.

Шахтар не може розраховувати на травмованого Корнієнка, але ця втрата є давньою і некритичною. Більше проблем зі складом у Ігора Йовічевіча немає. Його команда повністю готова до зустрічі – зокрема, і в фізичному плані, адже "гірники" пропускали матч у чемпіонаті.

Важкий день для всієї країни



? «Мусимо віддати абсолютно всі сили на полі»



Звернення Ігора Йовічевіча до команди напередодні матчу з «Реалом» у Лізі чемпіонів.#ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/qJJjflahAF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Реал Мадрид

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Реал Мадрид: Лунін – Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді – Чуамені, Модріч, Кроос – Родріго, Бензема, Асенсіо

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

У порівнянні з розкладами перед матчем у Мадриді нічого не змінилося. Реал залишається однозначним фаворитом – навіть на нічию коефіцієнти дуже високі. Інакше й бути не могло.

Як і перед першим поєдинком, Шахтарю важливо витримати стартовий натиск "вершкових". Сьогодні він точно буде, адже мадридці перед Ель Класіко бажають вирішити усі питання в ЛЧ якомога швидше. В цілому, "гірникам" буде дуже важко, але свої 3-4 шанси біля чужих воріт підопічні Ігора Йовічевіча отримають. Можливо, якийсь із моментів навіть реалізують.

Існує невеличка вірогідність сенсації, однак різниця в класі занадто велика. Навіть 11 сейвів та колосальне марнотратство "бланкос" у першій зустрічі не врятувало Шахтар від двох пропущених голів – а подібне везіння рідко повторюється у двох іграх поспіль. Саме тому ми ставимо на перемогу Реала, хоча й очікуємо на гідний спротив донеччан.