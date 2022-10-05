У перших двох поєдинках групового етапу "гірники" здобули дві перемоги – над РБ Лейпциг (2:0) та Селтіком (2:1). Тепер суперником були мадридці, які мали в активі звитягу над шотландцями (6:0) та нічию з німцями (1:1). До сьогодні юнацькі команди зустрічались між собою 4 рази: одна перемога у Шахтаря і три у Реала.

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Протистояння на стадіоні Альфредо ді Стефано розпочалось з високих швидкостей і тотального контролю господарів. Вже на 5 хвилині в штрафному українців сталась мініпожежа після подачі орендованого у Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, який, до слова, грав високо на правому фланзі атаки й був одним із найбільш активних на старті.

Перший тайм пройшов під акомпанемент контролю й атак Реала. Найнебезпечнішим був капітан Анхель, який не раз намагався пробити Твардовського. Кіпер стояв непохитно. До 30 хвилини. Пройшла швидка атака лівим флангом, Браво ефектно відіграв Фарину й пробив воротаря. Кількома миттєвостями пізніше на табло світилось вже 2:0. Це Гонсало головою замкнув подачу з того-таки лівого флангу.

На 37-й Твардовський двічі неймовірно потягнув удари, після чого Савченко зрубав Переса. Пенальті. Капітан "бланкос" не зумів переграти капітана Шахтаря – вище воріт. Лишень після цього "гірники" завдали перший удар. А вже в наступній атаці після прострілу Булези Наверос зрізав сферу у свої ворота. Та ще до перерви Мадрид забив втретє завдяки пострілу Фортуні у дальній кут.

Шахтар пропустив одразу після виходу з роздягальні – Гонсало оформив дубль ударом головою. Фортуні теж міг забивати вдруге, але пробив у кількох сантиметрах від цілі. "Бланкос" не зупинялись, проводячи атаку за атакою. Як наслідок, Перес розстріляв Твардовського зі зони пенальті, а після затишшя, яке тривало майже 20 хвилин, п'ятою оформив дубль. Мадрид завершив гру з 28 ударами, українці – з двома.

Реал цілком заслужено здобув перемогу з рахунком 6:1, набрав 7 залікових балів та піднявся на першу сходинку групи F. Шахтар опустився на друге місце з шістьма пунктами. У паралельному матчі Селтік переміг РБ Лейпциг та розташувався третім з трьома очками. Німці – останні.

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