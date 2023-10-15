Українець приєднався до Райо Махадаонди завдяки Роману Зозулі та одразу зацікавив Реал. За інформацією Relevo, мадридці вже узгодили трансфер Волошина, але через юний вік очікують на дозвіл ФІФА.

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Зазначається, що Ілля може провести поточний сезон у Райо Махадаонді та може навіть дебютувати за основну команду, хоча тренується з молодіжкою. Волошин отримує допомогу і від Реала, який влаштував українця до школи. Якщо ж ФІФА надасть дозвіл на трансфер найближчим часом, то український воротар приєднається до Реала.

До слова, Ілля Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019 рік. Воротар встиг зіграти за молодіжну збірної України U-16, за яку дебютував у травні поточного року в матчі проти Латвії (4:0).

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