Украинец присоединился к Райо Махадаонде благодаря Роману Зозуле и сразу заинтересовал Реал. По информации Relevo, мадридцы уже согласовали трансфер Волошина, но из-за юного возраста ожидают разрешения ФИФА.

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Отмечается, что Илья может провести текущий сезон в Райо Махадаонде и может даже дебютировать за основную команду, хотя тренируется с молодежкой. Волошин получает помощь и от Реала, который устроил украинца в школу. Если же ФИФА предоставит разрешение на трансфер в ближайшее время, то украинский вратарь присоединится к Реалу.

К слову, Илья Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск, за который выступал с 2014 года по 2019 год. Вратарь успел сыграть за молодежную сборную Украины U-16, за которую дебютировал в мае текущего года в матче против Латвии (4:0).

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