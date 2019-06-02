Кехілл офіційно покинув Челсі

Досвідчений оборонець Челсі Гарі Кехілл покинув табір лондонців і став вільним агентом.

Капітан "синіх" покинув клуб, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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Кехілл перебрався на Стемфорд Брідж із Болтона в січні 2012 року за 7 млн фунтів. У складі лондонців 33-річний центрбек завоював 8 трофеїв, серед яких 2 титули чемпіона Англії, кубок Ліги чемпіонів і 2 кубки Ліги Європи. Після відходу з клубу Джона Террі саме він отримав капітанську пов'язку.

У сезоні 2018/19, після приходу на посаду головного тренера Мауріціо Саррі, Гарі Кехілл перестав бути гравцем основи й провів лише 8 матчів у всіх турнірах. Взимку ним активно цікавився Фулхем.

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