Реал у видовищному матчі розписав домашню нічию з Атлетіком – "вершкові" завершили рік на другому місці в Ла Лізі

В рамках останнього матчу 18-го туру Ла Ліги Атлетік втримав нічию на Сантьяго Бернабеу (0:0).

Останній матч року у Прімері розпочався у доволі високому темпі й без переваги жодної з команд. Реал на правах господаря більше тримав м'яч і створив перший момент вже на 2-й хвилині (Вінісіус неточно пробив після розрізного пасу Модріча), а Атлетік відповідав контратаками – без суттєвої гостроти, але все одно було весело.

Екшн розпочався в середині першого тайму, коли мадридці та баски обмінялися шикарними шансами відкрити рахунок: так, на 12-й хвилині Вінісіус обігрався у стіночку з Бензема, прибрав Альвареса у штрафному й опинився прямо перед Сімоном, але не зміг переграти його в ближньому бою – на 19-й же Кроос прорвався з лівого флангу до лінії воротарського крізь трьох захисників, після чого завдав потужного удару. Сімон перевів м'яч у поперечину, Модріч добив над нею з дистанції, а Атлетік відповів контратакою з пострілом Вільямса метрів з 17-ти у правий кут – Куртуа врятував Реал. На 23-й Іньякі пробив туди ж, запресингувавши Мілітао в карному майданчику, але і в цьому випадку голкіпер "бланкос" зіграв надійно.

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Реал на 24-й хвилині відповів шикарним навісом Модріча на голову Вінісіусу, який, однак, замкнув головою вкрай кволо. Атлетік огризнувся на 25-й вриванням Кодро на лівий край штрафного та падінням у боротьбі з Мілітао, але арбітр замість пенальті свиснув фол в атаці. Після цього команди заспокоїлися до 30-х хвилин, коли знову "пішла жара". Чого лише коштує момент на 32-й: спочатку Бензема пробив головою після прекрасної подачі на лівий кут воротарського (точно в руки Сімону), а за кільканадцять секунд він же перехопив м'яч в глибині й вирвався віч-на-віч з голкіпером – нападник переграв його, покотивши у порожні ворота, однак Нуньєс вибив м'яч з лінії!

На 33-й Бензема потужно бахнув з дальньої дистанції (поруч з правою стійкою), а на 38-й Карім знову пробив головою – цього разу він замикав навіс Родріго ударом впритул, однак Сімон знову врятував Атлетік. Баски, однак, теж не сиділи, склавши руки, забивши гол на 43-й хвилині – це Кодро увірвався у штрафний та потужно пробив під поперечину! Втім, лайнсмен помітив офсайд, тож на перерву команди пішли за нулів на табло.

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Старт другого тайму виявився більш спокійним. Реал тримав ініціативу, але особливо гру не загострював. З моментів можна згадати хіба що постріл Бензема на 57-й хвилині з меж штрафного після передачі від Карвахаля, але він був доволі слабеньким – Сімон впорався. Єдиним успіхом Атлетіка в першій третині цього відрізку гри стало зіткнення Кодро з Мілітао на 53-й хвилині – після нього центрбек "бланкос" покинув поле. Замість нього на 57-й вийшов Начо, який вже через дві хвилини головою замкнув подачу з кутового – поперечина врятувала "смугастих"!

В середині другого тайму перевага Реала стала очевидною, однак м'яч вперто не хотів залітати у ворота Атлетіка. Так, на 64-й хвилині по них з правого краю штрафного вистрілив Бензема (Сімон парирував), а на 65-й Менді впав у боротьбі з Мартінесом, почавши вимагати пенальті – арбітр наказав підійматися. Баски огризнулися на 68-й класним прострілом з правого флангу на дальню стійку, який вже готовий був замикати Вільямс, але його в останній момент встиг вибити у підкаті Карвахаль.

Зідан став жертвою чергового пограбування

На цю хвилину Зідан вже випустив Бейла, який непогано увійшов у матч і ледь не виконав шедевр на 71-й – Гарет закрутив метрів з 22-х у дальню дев'ятку, однак м'яч пролетів поруч з хрестовиною. Атлетік відповів після серіїї замін потужним ударом Вільялібре на 78-й – над поперечкою!

В ендшпілі матчу гості сіли в глуху оборону, а Реалу ніяк не вдавалася її розбити. За останні 15 хвилин зустрічі біля воріт Сімона стався всього один по-справжньому гольовий момент: Йовіч на 87-й замкнув високу подачу в штрафний ударом головою – м'яч влучив у стійку, а добивання Рамоса виявилося кволим! На 90-й же навіс з правого флангу замикав Бензема, але це було вже занадто неточно. Більше того: вже на останній хвилині зустрічі Вільярібе пробив головою з кількох метрів, змусивши Куртуа виконувати неймовірний сейв. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Реал набрав 37 очок, втративши можливість наздогнати Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги. Мадридці завершили рік на другому місці Ла Ліги, а Атлетік, маючи в активі 28 залікових балів, піднявся на сьому сходинку.

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