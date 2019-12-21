Зідан став жертвою чергового пограбування

Будинок наставника "вершкових" Зінедіна Зідана відвідали грабіжники.

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан знову став жертвою пограбування, повідомляє іспанське видання As. У будинку, який знаходиться у містечку Лубрин (провінція Альмерія), на момент злочину нікого не було.

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До поліції була подана заява про пограбування, однак жодних подробиць не повідомляється. Невідома навіть сума поцупленого майна.

Триповерховий маєток Зідана з єдиним у місті басейном було придбано у 2010 році і саме тут, за 72 км від адміністративного центру провінції, француз зі своєю дружиною знайшли ідеальне місце, аби уникнути медіа-шуму.

Нагадаємо, це не перший подібний злочин за останній час в Іспанії. Раніше від дій грабіжників постраждали Каземіро, Лукас Васкес, Іско, Альваро Мората та Томас Партей. Зазвичай домівки гравців грабують під час матчів або в час їхнього заїзду на тренувальні бази перед важливими поєдинками. До слова, у жовтні минулого року іспанська Цивільна гвардія ліквідувала злочинну мережу, яка спеціалізувалася на нападах на оселі футболістів, проте серія злочинів продовжилась.

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