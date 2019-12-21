Реал повідомив Погба, що не підписуватиме його у січні

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не стане гравцем Реала у зимове трансферне вікно.

Мадридський Реал не має наміру здійснювати трансфер Поля Погба у зимове трансферне вікно, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, "вершкові" вже повідомили про своє рішення агента француза Міно Райолу. Зазначається, що Зінедін Зідан задоволений прогресом Феде Вальверде, а тому не бачить сенсу в трансфері Погба в січні.

Додамо, що контракт Погба з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2021 року і в клубі розуміють, що будуть змушені його продати. Незважаючи на це, англійський клуб все одно буде вимагати за Погба 100 млн євро в січні.

У поточному сезоні Погба провів за "червоних дияволів" лише 5 матчів в АПЛ та віддав 2 гольові передачі.

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