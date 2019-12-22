У битві аутсайдерів Леганес виявився сильнішим за Еспаньйол: 18-й тур Прімери, матчі неділі

У рамках 18-го туру Прімери Леганес впевнено переміг Еспаньйол (2:0). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 18-й тур

Леганес – Еспаньйол – 2:0

Голи: Брейтвейт, 11, Ен-Несірі, 54

Осасуна – Реал Сосьєдад – початок матчу о 15:00

Бетіс – Атлетіко – початок матчу о 17:00

Леванте – Сельта – початок матчу о 19:30

У недільному матчі 18-го туру Прімери зустрічались дві останні команди чемпіонату – Леганес у рідних стінах приймав Еспаньйол. Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині – Брейтвет переграв кіпера у ближньому бою. По перерві Ен-Несірі красивим ударом у ближню дев'ятку подвоїв перевагу своєї команди. Еспаньйол огризався, однак створював набагато менше, так і не зумівши забити бодай один гол – 2:0 у підсумку.

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