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Лунін відвідав матч Реала проти Атлетіка

22 грудня 23:06 477 Читать на русском
Лунін відвідав матч Реала проти Атлетіка
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Український воротар прибув на Сантьяго Бернабеу, щоб підтримати Реал у матчі 18 туру Ла Ліги проти Атлетіка.

 

20-річний футболіст провів у запасі вчорашній матч Вальядоліда проти Валенсії. Сьогодні він разом зі своєю дівчиною та другом відвідав матч Королівського клубу. Українець поділився в інстаграмі фото з трибун Сантьяго Бернабеу.

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Нагадаємо, права на Луніна належать Реалу. Його оренда у Вальядоліді розрахована до завершення поточного сезону. Нещодавно воротар збірної України дебютував за "пуселу" в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії – він відіграв на нуль проти Толоси.

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#HALAMADRID ️

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Атлетік Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін
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