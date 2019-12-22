Лунін відвідав матч Реала проти Атлетіка

Український воротар прибув на Сантьяго Бернабеу, щоб підтримати Реал у матчі 18 туру Ла Ліги проти Атлетіка.

20-річний футболіст провів у запасі вчорашній матч Вальядоліда проти Валенсії. Сьогодні він разом зі своєю дівчиною та другом відвідав матч Королівського клубу. Українець поділився в інстаграмі фото з трибун Сантьяго Бернабеу.

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Нагадаємо, права на Луніна належать Реалу. Його оренда у Вальядоліді розрахована до завершення поточного сезону. Нещодавно воротар збірної України дебютував за "пуселу" в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії – він відіграв на нуль проти Толоси.

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