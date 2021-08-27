Реал та ПСЖ узгодили формулу переходу Мбаппе – відомий дедлайн для трансферу
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе невдовзі змінить Париж на Мадрид.
Після кількох невдалих спроб Реал нарешті зробив пропозицію, яка влаштувала ПСЖ, повідомляє Marca.
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За інформацією видання, Королівський клуб заплатить за перехід Мбаппе 170 млн євро, а ще 10 млн ПСЖ зможе отримати бонусами після досягнення певних умов. Наразі клуби залагоджують формальності, аби про трансфер можна було оголосити офіційно.
Зазначається, що переїзд Мбаппе у Мадрид буде оформлений найближчими днями. Кіліан хоче владнати всі питання до того, як вирушить у розташування національно збірної. Вже в середу, 1 вересня, Франція прийматиме Боснію і Герцеговину в рамках кваліфікації на ЧС-2022.
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