22-річний Мбаппе відхилив одразу дві пропозиції ПСЖ. Перший варіант полягав у підписанні контракту на 5 років із сумарною зарплатою 125 млн євро. Француз відмовився, бо вважає таку угоду занадто довготривалою. Друга пропозиція – продовження співпраці до літа 2024-го, але й на такий варіант Кіліан не пристав, повідомляє L'Equipe.

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Схоже, перехід Мбаппе в Реал є неминучим. Принаймні, в цьому впевнений екс-президент "вершкових" Рамон Кальдерон.

"Якщо Реал дійсно хоче підписати Мбаппе, то він повинен заплатити стільки, скільки скаже ПСЖ. Думаю, це неминуче. Коли такі два клуби сідають за стіл переговорів, зазвичай вони домовляються. У цьому випадку все зрозуміло. Мбаппе буде в Реалі – потрібно просто заплатити", – цитує Кальдерона AS з посиланням на Talk Sport.

Нагадаємо, контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до 30 червня 2022-го. ВІдповідно, вже з 1 січня чемпіон світу зможе безперешкодно вести перемовини з іншими клубами.

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