Реал и ПСЖ согласовали формулу перехода Мбаппе – известен дедлайн для трансфера
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вскоре сменит Париж на Мадрид.
После нескольких неудачных попыток Реал наконец сделал предложение, которое устроило ПСЖ, сообщает Marca.
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По информации издания, Королевский клуб заплатит за переход Мбаппе 170 млн евро, а еще 10 млн ПСЖ сможет получить бонусами по достижении определенных условий. Сейчас клубы улаживают формальности, чтобы о трансфере можно было объявить официально.
Отмечается, что переезд Мбаппе в Мадрид будет оформлен в ближайшие дни. Килиан хочет решить все вопросы до того, как отправится в расположение национальной сборной. Уже в среду, 1 сентября, Франция будет принимать Боснию и Герцеговину в рамках квалификации на ЧМ-2022.
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