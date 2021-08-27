После нескольких неудачных попыток Реал наконец сделал предложение, которое устроило ПСЖ, сообщает Marca.

Мбаппе дважды отказался продлевать контракт с ПСЖ – переход в Реал считают неизбежным

По информации издания, Королевский клуб заплатит за переход Мбаппе 170 млн евро, а еще 10 млн ПСЖ сможет получить бонусами по достижении определенных условий. Сейчас клубы улаживают формальности, чтобы о трансфере можно было объявить официально.

Отмечается, что переезд Мбаппе в Мадрид будет оформлен в ближайшие дни. Килиан хочет решить все вопросы до того, как отправится в расположение национальной сборной. Уже в среду, 1 сентября, Франция будет принимать Боснию и Герцеговину в рамках квалификации на ЧМ-2022.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця