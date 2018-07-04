Реал та ПСЖ погодили трансфер Мбаппе за 272 млн євро, – ЗМІ

ЧС 2018 — 10:57 97
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Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 19-го дня ЧС-2018: пристрасні колумбійки, веселі шведи та брутальні англійці
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ЧС-2018 Колумбія – Англія: команда Саутгейта драматично виходить в 1/4, або Коли Харрі зустрів ЄрріЧС 2018 — 01:06 4449
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ЧС-2018: визначилися усі пари 1/4 фіналуЧС 2018 — 00:05 4956
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"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українцяІспанія — 3 лип 11890
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ЧС-2018 Швеція – Швейцарія: організована гра та чітко виконаний план вивели скандинавів у чвертьфіналЧС 2018 — 3 лип 2566
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