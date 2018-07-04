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Реал та ПСЖ погодили трансфер Мбаппе за 272 млн євро, – ЗМІ

09:53 3162 Читать на русском
Реал та ПСЖ погодили трансфер Мбаппе за 272 млн євро, – ЗМІ
Кіліан Мбаппе / AFP

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе може невдовзі переїхати у Мадрид.

Реал узгодив з ПСЖ трансфер Кіліана Мбаппе за 272 млн євро , повідомляє французький журналіст Баптист Ріпарт.

Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю

"Галактікос" заплатять за трансфер молодого француза чотирма платежами.

Нагадаємо, зараз Мбаппе перебуває у розташуванні збірної Франції на чемпіонаті світу у Росії, де вже встиг забити 3 голи у 4 матчах.

Реал погодився на трансфер Роналду в Ювентус за 100 млн євро

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