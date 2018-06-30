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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю

18:52 361 Читать на русском
Мбаппе став одним з наймолодших авторів дублю за всю історію Мундіалю
Кіліан Мбаппе / Фото FIFA

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе потрапив в історію чемпіонатів світу.

Молодий француз став одним з наймолодших авторів дублю на чемпіонатах світу.

Мбаппе відзначився дублем у ворота збірної Аргентини у 1/8 фіналу Мундіалю у віці 19 років та 6 місяців.

Франция – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

За цим показником він поступився тільки Майклу Оуену, який оформлював аналогічне досягнення у віці 18 років та 6 місяців під час Мундіалю 1998 року та Пеле, який у віці 17 років і 8 місяців зробив дубль у ворота збірної Швеції на ЧС-1958 року.

Нагадаємо, у ці хвилини підопічні Дідьє Дешама в божевільному матчі борються зі збірною Аргентини за вихід до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Франція - Аргентина Франція
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год
:
35
хв
Уругвай
21:00
Португалія
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