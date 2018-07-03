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Реал погодився на трансфер Роналду в Ювентус за 100 млн євро

20:00 2102 Читать на русском
Реал погодився на трансфер Роналду в Ювентус за 100 млн євро
Кріштіану Роналду / Фото: Getty Images

Схоже на те, що володар 5-ти "Золотих м'ячів" таки перебереться на Ювентус Стедіум.

Мадридський Реал прийняв пропозицію Ювентуса щодо трансферу Роналду, стверджує видання Marca.

За інформацією порталу, сума переходу зіркового португальця у туринський клуб складе 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус запропонував Роналду контракт до літа 2022 року із зарплатою 30 млн євро на рік.

Нагадаємо, королівський клуб через вимогу Роналду щодо збільшення зарплатні зменшив клаусулу за нього у 10 разів – з мільярда до 120 млн євро. ЗМІ повідомляли, що президент "вершкових" Флорентіно Перес марить трансфером Неймара, тому не готовий задовільняти фінансові апетити володаря 5-ти "Золотих м'ячів".

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